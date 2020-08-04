ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الجيش الأوكراني إلى 221

أعلن المكتب الصحفي لقيادة القوات الطبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، تسجيل 16 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوف الجيش خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 221 إصابة.

وذكرت قيادة القوات الطبية، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن 640 جنديًا تماثلوا للشفاء منذ بداية كورونا المستجد، في حين توفي 5 آخرين.

وأوضحت القوات المسلحة: خضع 495 شخصًا لعزل ذاتي، ومن المقرر أن تنتهي فترة العزل المقررة لصالح 164 جنديًا خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وناشدت قيادة القوات الطبية، الجنود بالالتزام بقواعد الحجر الصحي والاهتمام بالنظافة الشخصية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في أوكرانيا إلى 74219 حالة

وأعلنت السلطات الأوكرانية، تسجيل 1061 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 74219 حالة.

وأوضح مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، اليوم، أنه تم تأكيد إصابة ما يقرب من 1061 شخصًا خلال اليوم الماضي، كما تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة و737 حالة تعافي جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأشار مجلس الأمن، إلى أن أوكرانيا سجلت 1764 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، في حين تعافى 40 ألفًا و613 حالة منذ بداية تفشي الوباء إلى الآن.