قطع المياه عن طوخ 4 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الثانية صباح غدا الأربعاء، لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، للإبلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة، وذلك خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك.