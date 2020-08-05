قراصنة يستغلون أزمة كورونا لشن هجمات إلكترونية.. كيف تحمي نفسك؟

استغلت مجموعة من القراصنة جائحة فيروس كورونا المستجد، في شن العديد من الحملات التخريبية، حيث حافظت العصابات والمجموعات التخريبية التي تقف وراء التهديدات المتقدمة المستمرة (APT)، خلال العام الحالي على نشاطها.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير، التدابير التالية من أجل تجنب الوقوع ضحية لهجوم موجه من جهات تهديد معروفة أو مجهولة:

1- تزويد فريق مركز العمليات الأمنية الرقمية بإمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات المتعلقة بالتهديدات. وتُعد Kaspersky Threat Intelligence Portal نقطة وصول واحدة لمعلومات التهديدات، حيث تتاح بيانات وإحصاءات عن الهجمات الرقمية جمعتها كاسبرسكي على مدى أكثر من 20 عامًا. ويتاح الوصول المجاني إلى ميزات البوابة التي تسمح للمستخدمين بالتحقق من الملفات وعناوين URL وعناوين IP.

2- للكشف عن التهديدات على مستوى النقاط الطرفية، والتحقيق فيها ومعالجة الحوادث في الوقت المناسب، يمكن تنفيذ حلول EDR مثل Kaspersky Endpoint Detection and Response.

3- قم بتنفيذ حل أمان على مستوى الشركة يكتشف التهديدات المتقدمة على مستوى الشبكة في مرحلة مبكرة، مثل Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

4- تقديم تدريب على الوعي الأمني وتدريس المهارات العملية، من خلال منصة Kaspersky Automated Awareness Platform مثلًا، نظرًا لأن العديد من الهجمات الموجهة تبدأ باستخدام تقنيات التصيد أو مبادئ الهندسة الاجتماعية.