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فيديو.. مشاري راشد بعد انفجار لبنان: "اللهم احفظ بيروت"

كتب:

حاتم سعيد حسن
07:06 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
مشاري راشد

مشاري راشد

نشر الشيخ مشاري راشد عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" مقطع فيديو للحظة وقوع انفجار في بيروت، معلقا: "اللهم احفظ بيروت واكفِ لبنان شر الأشرار".

  

وكانت أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، أن الانفجار الذي وقع في بيروت قبل قليل، كان داخل مرفأ بيروت، وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الحادث ناجم عن انفجار مخزن مفرقعات.

وكان تفاعل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين والعرب مع الحادث ونشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" للحظة وقع انفجار بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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