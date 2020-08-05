استقرار أسهم "بي.بي" وسط تعاملات حذرة بالسوق الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة إلى حد كبير، إذ عوضت زيادة حققتها أسهم "بي.بي"، بعد أن وضعت خططا لخفض إنتاجها من النفط والغاز وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة نتائج أعمال مخيبة للآمال، بما في ذلك نتائج شركة تصنيع المشروبات الكحولية دياجيو.

وبعد تراجعه بنسبة 0.6%، استعاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعض خسائره في أواخر تعاملات ما بعد الظهيرة ليغلق على انخفاض 0.1%.

وصعد سهم "بي.بي" 6.5%، على الرغم من أنها خفضت توزيعات أرباحها للمرة الأولى منذ عشر سنوات وسجلت خسارة فصلية 6.7 مليار دولار.

وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوسع نطاقا 2.5%، مع ارتفاع قطاعات أخرى مرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل صناعة السيارات والبنوك.