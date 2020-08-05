رئيس التحرير

محمود مسلم

استقرار أسهم "بي.بي" وسط تعاملات حذرة بالسوق الأوروبية

ارتفاع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوسع نطاقا 2.5%

كتب:

وكالات
06:33 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
بورصات عالمية

بورصات عالمية

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة إلى حد كبير، إذ عوضت زيادة حققتها أسهم "بي.بي"، بعد أن وضعت خططا لخفض إنتاجها من النفط والغاز وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة نتائج أعمال مخيبة للآمال، بما في ذلك نتائج شركة تصنيع المشروبات الكحولية دياجيو.

وبعد تراجعه بنسبة 0.6%، استعاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعض خسائره في أواخر تعاملات ما بعد الظهيرة ليغلق على انخفاض 0.1%.

وصعد سهم "بي.بي" 6.5%، على الرغم من أنها خفضت توزيعات أرباحها للمرة الأولى منذ عشر سنوات وسجلت خسارة فصلية 6.7 مليار دولار.

وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوسع نطاقا 2.5%، مع ارتفاع قطاعات أخرى مرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل صناعة السيارات والبنوك.

اقرأ المزيد:

لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب عالميا بسبب البورصات

أبوالغيط: ندعم دور اتحاد البورصات العربية في تعزيز الاستثمارات

الأسهم الأوربية تهبط بفعل أزمة كتالونيا وأرباح فصلية مخيبة للآمال

استقرار الذهب في البورصات العالمية وأسواق المال