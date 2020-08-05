سياسي: انفجار بيروت سيؤثر على متابعة محاكمة المتهمين باغتيال الحريري

انفجاران متتالان هزا العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

ويأتي الانفجار قبل 3 أيام، من إصدار المحكمة الدولية في لاهاي، حكمها في القضية التي يُحاكم فيها أربعة متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005، بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، و21 آخرين، وتنطق المحكمة حكمها غيابياً بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان، ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

فادي عكوم: الانفجار سيكون سببا في غياب الحشد الشعبي عن المحاكمة

وقال المحلل السياسي اللبناني فادي عكوم، إنه حتى الآن، لا يوجد أي ترابط بين الحدثين، موضحا أن انفجار اليوم، سيحقق الهدف الذي كان يسعى له البعض من محاولة تقليل حماس الشعب اللبناني والاهتمام الشعبي في متابعة قرار المحكمة.

وأضاف "عكوم" لـ"الوطن"، أن الاهتمام الشعبي اللبناني سيعزف عن الانتخابات ويتوجه إلى حادث الانفجار، وبحث حالة الضحايا التي ستتجاوز المئات، مشيرا إلى أن ذلك الانفجار لن يؤثر على موعد المحاكمة التي لن تغير موعدها لأي حدث في الشأن الداخلي اللبناني.