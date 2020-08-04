عاجل.. مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يعلن بيروت منطقة منكوبة ويطلب إعلان الطوارئ

أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت منطقة منكوبة، ودعا الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري، يمثل كارثة وفاجعة وطنية أكبر من حجم لبنان، وتفوق قدراته، مشيرا إلى أن عدد القتلى بلغ حتى الآن، 63 شخصا، إلى جانب ما يزيد عن 3 آلاف جريح.

وأشار وزير الصحة – في تصريح له عقب تفقده عددا من مستشفيات العاصمة بيروت – إلى أن الأولوية في الوقت الحالي لإسعاف ونقل المصابين بجروح بالغة إلى المستشفيات، على أن يجري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين بجروح متوسطة وطفيفة في مواقع تواجدهم.

وأشار إلى أن المستشفيات خارج العاصمة بيروت، جاهزة لاستقبال الجرحى جراء الانفجار، حيث إن قدراتها الاستيعابية مقبولة بما يجعلها قادرة على استقبال الجرحى والمصابين، خصوصا بعدما اكتظت مستشفيات بيروت بالمصابين، لافتا إلى أن وزارة الصحة خصصت غرفة عمليات مركزية وأرقاما هاتفية تُمكن الأسر والعائلات من الوقوف على حالة المصابين والمستشفيات التي يتواجدون بها.

ودعا وزير الصحة اللبناني، كافة الدول العربية والأجنبية، إلى سرعة تقديم المساعدة إلى لبنان، لاسيما في ضوء الاتصالات التي تلقاها لبنان، من منظمة الصحة العالمية والعديد من دول العالم والتي عرضت مد يد العون وتقديم مساعدات.

وأضاف أن لبنان، كان يعاني من الأساس من نقص في المواد والمستلزمات والمعدات الطبية جراء أزمة وباء كورونا غير أن انفجار اليوم، فاقم من حدة الأزمة، وأن الأطقم الطبية تحتاج إلى حماية إضافية حتى يتسنى لها تقديم العون الطبي.