انتشال جثة عامل توفى غرقا في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

لقى عامل مصرعه أثناء الاستحمام بمياه ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من عمليات النجدة، بوجود جثة طافية بمياه ترعة الشرقاوية دائرة القسم.

انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يرافقهم قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وبالفحص تبين أن الجثة لـ"أحمد ح أ ع" 23 عاما، عامل من ميت حلفا مركز قليوب.

بسؤال أبناء خاله، قرروا أنه حال قيام نجل عمتهم بالاغتسال بمياه الترعة عقب انتهائهم من شواء الذرة انزلقت قدمه وسقط بالمياه وتوفى غرقاً ولم يشتبه في وفاته جنائيا.

تم نقل جثة المتوفى لمنزله بمعرفة أهليته وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجارى العرض على النيابة.