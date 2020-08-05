مي عز الدين تعود لبلاتوه التصوير من أجل "خيط حرير"

عادت الفنانة مي عز الدين، مرة أخرى إلى بلاتوهات التصوير لاستكمال مسلسل "خيط حرير" مع المخرج إبراهيم فخر.

المسلسل يتكون من 35 حلقة، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، حيث إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.

مسلسل "خيط حرير"، يشارك في بطولته إلى جانب مى عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.