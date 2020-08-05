الجمارك تحبط تهريب عملات أثرية كانت بحوزة راكب إيطالي

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي فجر اليوم، محاولة تهريب عملات أثرية ترجع للعصور البيزنطية والرومانية واليونانية والعثمانية، أخفاها راكب إيطالي من أصل مصري داخل جيوب سحرية بحقائبه فور وصوله من روما، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية معه.

وفي أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 792 القادمة من روما، اشتبه بلال حسن مأمور الجمارك في محاولة خروج أحد الركاب مسرعا من صالة الوصول، واستوقفه وطلب منه جواز سفره، ووضع أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة، وأفاد مأمور الفحص بوجود كثافات عالية بإحدى حقائب الراكب.

وعلى الفور، جرى تكليف عمرو عبدالمنعم مدير صالة الوصول، ومصطفى بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الركاب، حيث عثر على مجموعة كبيرة من العملات المعدنية الأثرية، وتم العرض على، مصطفى السيد مدير جمارك المطار، والذي أمر بانتداب لجنة من الوحدات الأثرية للكشف على العملات المضبوطة.

وأفادت اللجنة بوجود مجموعة كبيرة من العملات الأثرية للعصور "البيزنطية والرومانية واليونانية والعثمانية"، والتي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكذلك وجود عملات تخص دولة عربية، وأوصت بعرضها على السفارة الخاصة بها لبيان أثريتها، وأمر مصطفى السيد بتحرير محضر ضبط للراكب وتحريز العملات الأثرية، وعرض الراكب على النيابة المختصة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحكام الرقابة عليها.