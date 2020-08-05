اليابان تعلن إصابة أحد مواطنيها في انفجار لبنان

أعلنت السفارة اليابانية في لبنان الأربعاء، إصابة أحد مواطنيها في الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة (بيروت) أمس الثلاثاء، وتسبب في مقتل العشرات وإصابة الآلاف من الأشخاص.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن السفارة، قولها في بيان إنّ المواطن الياباني أصيب بجروح طفيفة بسبب تحطم الزجاج جراء الانفجار المروع.

من جانبه، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيد سوجا" عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الانفجار.