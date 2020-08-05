رئيس التحرير

محمود مسلم

اليابان تعلن إصابة أحد مواطنيها في انفجار لبنان

كتب:

أ ش أ
09:52 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
بيروت

بيروت

أعلنت السفارة اليابانية في لبنان الأربعاء، إصابة أحد مواطنيها في الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة (بيروت) أمس الثلاثاء، وتسبب في مقتل العشرات وإصابة الآلاف من الأشخاص.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن السفارة، قولها في بيان إنّ المواطن الياباني أصيب بجروح طفيفة بسبب تحطم الزجاج جراء الانفجار المروع.

من جانبه، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيد سوجا" عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الانفجار.

اقرأ المزيد:

الجيش اللبناني ينتشر بكثافة في محيط ميناء بيروت لتأمين إطفاء الحرائق

إصابة الفنانة نادين نجيم في انفجار بيروت

عاجل.. إصابة 10 عراقيين بانفجار بيروت

عاجل.. قبرص: مستعدون لاستقبال مصابين انفجار بيروت وإرسال فرق طبية

عاجل.. الدفاع المدني اللبناني يعمل على إخماد حريق مرفأ بيروت