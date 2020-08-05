طلب إحاطة بشأن تحويل مشروع بيوت شباب السويس إلى موقف

قدم النائب عبدالحميد كمال، صباح اليوم، بيانا عاجلا وطلب إحاطة استنادا وإعمالاً لنص المادة 134 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية حول تحويل مشروع بيوت شباب السويس بتكلفة ربع مليار جنيه إلى موقف للسيارات.

وأضاف النائب: "رغم استجابة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي على إقامة بيوت الشباب بمحافظة السويس وقيامه بوضع حجر الأساس في 29 ديسمبر 2018 بحضورنا والمحافظ والقيادات المحلية الشعبية والتنفيذية وسط فرحة أبناء السويس وقمنا بعدها باستعجال الوزير في 13 مايو 2020 لأهمية البدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع الذي تأخر وقد استجاب سيادته بتكليف المكتب الاستشاري بالوزارة بعمل الرسومات الهندسية التي تشمل "الفندق – حمام السباحة - الملعب الخماسي - مول تجاري" مع منشآت خدمية للمشروع تخدم الشباب بتكلفة تصل إلى ما يقرب من ربع مليار جنيه.

وتابع النائب: "كما قمنا بزيارة المحترم وزير الشباب في 6 يوليو الماضي بمكتبه والذي أفادنا رسميا بالتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة الإدرة المحلية ومحافظ السويس، وأنه سيتم الطرح للمشروع تنفيذيا وقدمنا الشكر للوزير تقديرا لمشروع كان حلم أبناء السويس من الشباب بإقامة بيوت الشباب بالمحافظة".

واستطرد: "السيد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس وللأسف الشديد فوجئنا بعد ذلك المجهود بتحويل مكان المشروع المخصص لإقامة مدينة الشباب، وقد تم تحويله إلى ساحة لانتظار السيارات (الملاكي – نصف النقل – المني باص – الدرجات البخارية والأتوبيسات"، وبتعليق لافتات إعلانية فوق أرض المشروع وتم رصف المكان وتبليط الأرصفة وتجديد أسوار ودهانات مما يعني إهدار المال العام وازدواجية في التوجهات السياسية فضلا عن ضياع مشروع بيوت الشباب بعد موافقة وزارة الشباب ومجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية وللأسف أحزن ذلك شباب السويس وانقلب الأمر إلى إحباط لنا جميعا".

واختتم النائب: "لذا أتقدم بضرورة توجيه طلب الإحاطة والبيان عاجل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية لأهمية بأحالته إلى لجنة الإدارة المحلية لبحث الأمر باعتباره هام وعاجل".

واختتم النائب أنه أرفق مع البيان العاجل 6 مسنتدات وصور وخطابات رسمية هامة حول هذا الموضوع.