مصرع طفل متأثرا بإصابته إثر مشاجرة مع سائق في كفر الشيخ

لقي طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، مصرعه متاثراً بإصابته إثر نشوب مشادة كلامية بينه وبين شاب تطورت للضرب ، وتوفى بعد 24 ساعة من إيداعه بمستشفى دسوق، وتحرر المحضر اللازم وأمر مدير نيابة دسوق، بتشريح جثمانه، لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء ولي أمر المتوفي لسماع أقواله.

واسقبل مستشفى دسوق، أول امس "محمود.إ.م.م"، 14 عاما، طالب، ويقيم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق، في حالة إعياء شديد، بإدعاء تعرضه للضرب من آخرين، جرى إبلاغ نقطة شرطة المستشفى التى ابلغت قسم الشرطة، برئاسة العميد أيمن بكري، مأمور مركز دسوق، وانتقلت قوة الى هناك لبيان سب الإصابة.

ووجه اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، اللواء ايهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط الجناة، وانتقل فريق البحث برئاسة العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وضم الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق ومعاونيه إلى المستشفى، وتبين إيداع الطفل في غرفة العناية المركزة، إلا انه توفي متأثرا بإصابته بتجمع دموي في المخ بعد 24 ساعة.

وبسؤال والد الطفل، تهم "مصطفى.ع.ا"، 21 عاما، سائق، ويقيم بنفس القرية بالاعتداء على نجله بلكمة في وجهه على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما، وأكدت التحريات صدق رواية الأب، حيث تبين حدوث مشادة كلامية وقعت بين المتهم والطفل المجني عليه، أثناء خروجهما من فرح بالقرية، بسبب أولوية الركوب، ما أدى إلى اعتداء المتهم على الطفل، وجرى التصالح بينهما دون حدوث أي مشاكل، وأعقب ذلك تعرض الطفل المجني عليه لحالة إعياء شديد جعلته يفقد توازنه واستدعت نقله إلى مستشفى دسوق العام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12788 لسنة 2020 جنح مركز شرطة دسوق، بعد القبض على المتهم.