تطورات الحالة الصحية لزوجة رامي عياش بعد إصابتها في تفجيرات بيروت

حرص الفنان رامي عياش على طمأنة الجمهور، بشأن الحالة الصحية لزوجته داليدا، بعدما أصيبت بجروح أمس الثلاثاء، على إثر تفجيرات مرفأ بيروت.

وكتب "عياش" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء.. غمرتموني بمحبتكم واهتمامكم إن شاء الله منوفيكم.. جروحها توزعت بين جبينها وأنفها يديها وقدمها.. ولكن الحمد الله على كل شيء.. مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح".

اشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء .غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم انشاالله منوفيكم . جروحها توزعت بين جبينها وانفها ايديها وارجيها. ولكن الحمدالله على كل شي .مصيبة وخسارة غيرنا اكبر من شوية جروح.

اطفال مقطوعة اجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة اكتر من حالنا ..... — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 5, 2020

وتابع: "أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا.. مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها.. الله يشفي كل جريح ويرحم كل اللي فارقونا.. بدنا نعيش بسلام لأن تعبنا خلاص".

كان عدد من محبي رامي عياش، تدالوا مقطع فيديو لـ"داليدا" عبر إنستجرام، وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.

وعلق الحساب على الفيديو: "إصابة داليدا زوجة ‫رامي عياش، في أثناء انفجار ‫بيروت، والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم نقلها إلى المستشفى وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم اليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.