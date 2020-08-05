بنك ناصر الاجتماعي يخفض سن شهادة "رد الجميل " إلى 60 عاما

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه في إطار دور البنك الاجتماعي واهتمامة بكل فئات المجتمع وخصوصا كبار السن من ذوي الفضل وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فقد تقرر خفض سن شهادة "رد الجميل" إلى 60 عاما.

وأشارت القباج أن الدولة تولي أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة كبار السن في المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات موضحة أن أصحاب المعاشات أو الدخول في هذا السن لا يكون لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، ويكون لديهم رغبة أكبر في الإدخار، لذلك جرى تخصيص هذه الفئة بشهادة "رد الجميل"، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من خلال فروع البنك الـ93 المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي ذات السياق، أكد الأستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب للبنك ان بنك ناصر الاجتماعي يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات كل التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأفاد عشماوي بأن قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها ويصل عائدها إلى 15.5% سنويا، 15% شهريا، وتقرر أن يجرى زيادة الحد الأقصى للشراء؛ ليصل إلى 2 مليون جنيه للشخص الواحد، ويجرى احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويمكن التمويل بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وأكد عشماوي أن البنك مكلف سياسيا واجتماعيا كونة مؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاحتماعي والاقتصادي في آن واحد وحرصا من البنك علي الاهتمام بكافة فئات المجتمعوعن شروط الحصول علي الشهادات الادخارية للبنك، أوضح عشماوي أن الشهادات المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصة والرقم التأميني وتعتبر عائد الشهادة هي الأعلى في السوق المصرفي، ما يعكس الثقة بين البنك وعملائه من ذوي الفضل.