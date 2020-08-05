محمود وحيد يطلب الرحيل من الأهلي

تمسك محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول بالنادي الأهلي، بالرحيل عن الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب صعوبة مشاركته في المباريات في وجود التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الحالي.

وطلب محمود وحيد من السويسري رينيه فايلر، الموافقة على رحيله من الفريق في الموسم المقبل، ولو على سبيل الإعارة، بسبب عدم الاعتماد عليه في المباريات خلال الفترة الماضية والاعتماد على التونسي علي معلول، ويأتي أيمن أشرف في المركز الثاني ضمن خياراته وهو ما ظهر في مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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