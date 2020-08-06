10 تحركات حكومية لدعم "مرضى الهيموفيليا"

تكثف لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، جهودها لدعم مرضى الهيموفيليا بمصر، وذلك عبر عدة تحركات وإجراءات للتيسير على المرضى، وتذليل أية عقبات قد تواجه جهود تحسين جودة حياتهم، والبالغ عددهم نحو 6 آلاف و100 مريض، بحسب تصريحات سابقة للدكتورة ماجدة رخا، رئيس جمعية أصدقاء مرضى النزف، وتأتي تلك الإجراءات كالآتي:

1- اجتمعت "اللجنة"، مع نخبة من الخبراء والجهات المعنية لمناقشة التحديات التي تواجه هؤلاء المرضى.

2- تواصلت اللجنة مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، لتيسير الإفراج الجمركي عن منح أدوية ومستلزمات لهم بدلاً من توجيهها للخارج.

3- تواصل الاتحاد العالمي للهيموفيليا مع مجلس الوزراء، وأعلن عن نيته مضاعفة التبرعات السنوية من شحنة الأدوية المخصصة لمرضى مصر.

4- تحمل مجلس الوزراء تكلفة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لكافة المستحقين من مرضى الهيموفيليا.

5- كلف الدكتور حسام المصري، رئيس "اللجنة" بوضع خطة عمل لدعم المرضى.

6- تضم محاور الخطة إزالة العراقيل والصعوبات التي تؤثر على توفير الأدوية والعلاج اللازم.

7- تدرس "اللجنة" إمكانية زيادة قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضي الهيموفيليا.

8- كلف "المصري" بدراسة بروتوكولات الأدوية الخاصة بحماية ووقاية المرضى من تدهور وضعهم الصحي.

9- تشتمل محاور خطة العمل على ضرورة تصنيع أدوية بديلة محلياً لمرضاها.

10- العمل على رفع الوعي المجتمعي بمثل هذا النوع من الأمراض الوراثية، عن طريق التوعية الميدانية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.