محافظ مطروح يهنئ أوائل الثانوية: بذلوا جهودا رغم تحدي كورونا

هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من خلال الاتصال تليفونيا، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادة الثانوية العامة بمطروح لعام 2020 بقسميها العلمى "علوم، ورياضيات"، والأدبى.

وقدم "شعيب" ،اليوم، التهنئة لهم وأسرهم على تفوقهم، ومتمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مع الشكر لجميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بالمحافظة على الجهود المبذولة طول العام من قيادات ومعلمين وإداريين، على الرغم من الظروف الاستثنائية وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية وارتفاع نسبة النجاح والتفوق بين أبناء المحافظة والعمل على تحقيق آمال وطموحات الطلاب فى الالتحاق بالكليات المرموقة وتخريج كوادر للمشاركة فى جهود التنمية والارتقاء بالمحافظة.

وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن نسبة النجاح بشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغت 76,05% بعدد 1396 طالبا، حصل منهم 935 طالبا على نسبة نجاح فوق 80%.

وأضاف "النيلى" أن العشرة طلاب أوائل قسم علمى علوم حصلوا على درجات ما بين 409 درجات بنسبة 99,76 % وحصل عليها الطالب، يوسف هشام إبراهيم الدسوقى بمدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم، وحتى درجة 405 بنسبة 98,78 %، بينما جاءت نتيجة أوائل طلاب علمى رياضيات بمطروح ما بين 407,5 % بنسبة 99,39%، وحصل عليها الطالب اياد سامح الطنطاوى حسن الطوخى، الطالب بمدرسة الشهيد عبد الكريم حجاج بمرسى مطروح، وحتى درجة 396,5 درجة بنسبة 96,71%، وجاءت نتيجة أوائل القسم الأدبى، ما بين درجة 405,5 بنسبة 98,90% ، وحصلت عليها الطالبة شهد خالد درويش السباعى الطنطاوى بمدرسة الحمام الثانوية بنات، وحتى درجة 395,5 بنسبة 96,46%.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه للعملية التعليمية على مدار العام، مما كان له أكبر الأثر على نتيجة هذا العام وتفوق نسبة نجاح أبناء مطروح بين المحافظات الأخرى.