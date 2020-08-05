إندونيسيا تعلن إصابة أحد مواطنيها في انفجار بيروت

أعلنت سفارة إندونيسيا في لبنان، اليوم، إصابة أحد رعاياها جراء الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت، أمس الثلاثاء، وتسبب في مقتل العشرات.

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية، عن السفارة قولها في بيان، إن مواطنا إندونيسيا أصيب بجروح طفيفة إثر الانفجار الذي وقع في الميناء، وهو في حالة مستقرة.

وأشارت سجلات السفارة إلى أن 1447 مواطنًا إندونيسيًا في لبنان، جميعهم بخير.

بدورها، أعربت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، عن تعازيها ومواستها لأسر ضحايا الانفجار، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم: "أتقدم بأحر التعازي والمواساة للعائلات والشعب والحكومة في لبنان، في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في بيروت، والذي أسفر عن خسائر في الأرواح وإصابة الآلاف"، مؤكدة أن إندونيسيا تقف متضامنة مع شعب لبنان في هذا الوقت العصيب.