وصول جهاز قسطرة قلب بـ 6 ملايين جنيه لمستشفى قفط في قنا

قال كمال شلبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، إنه وصل إلى مستشفى قفط التعليمي جهاز قسطرة القلب بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، وذلك في إطار استكمال خطة محافظة قنا لتطوير المنظومة الصحية ورفع وكفاءة جميع المستشفيات والوحدات الصحية من أجل النهوض بمستوى الأداء لمختلف الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمرضى.

وأكد على تعافي وخروج 81 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قفط التعليمي منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس، كما أكد استمرار عمل لجنة المرور اليومي على مستشفيات العزل المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا لمتابعة سير العمل بها، حيث قامت اللجنة اليوم بتفقد مستشفى قفط التعليمي للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفى وانتظام حضور الأطقم الطبية.