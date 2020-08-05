وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب ويتابع مستجدات أعمال التطوير

استمراراً للجولات الميدانية التى تهدف إلى متابعة سير العمل وانتظام حركة التشغيل وأعمال التطوير بالمطارات المصرية والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي تتخذها المطارات، قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية صباح اليوم لمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، وكان في استقباله الطيار محمد أحمد راشد مدير مطار برج العرب الدولي.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول، وسيور الحقائب وكاونترات الجوازات، وبرج المراقبة، بالإضافة إلى منطقة الاقتراب بمركز الإسكندرية للملاحة الجوية ومبنى الأرصاد الجوية وكذا مركز الحماية المدنية ومواقف انتظار الطائرات، فضلاً عن متابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار.

وخلال الجولة أشاد وزير الطيران بالإجراءات الصحية والوقائية المطبقة من قبل مكتب الحجر الصحى والأطقم الطبية الموجودة بالمطار وكذا آلية الفحص الطبى التى تجريها الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان على الرحلات الجوية القادمة إلى المطار الذي يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية واطمأن الوزير على الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة ومنظومة الكاميرات الحرارية التى تم تركيبها بالمطار .

كما تفقد الوزير موقع مشروع أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمصر بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، بمساحة نحو 34 ألف متر مربع، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنويا، وهو حجم الحركة المتوقعة في 2030، وتابع الأعمال التى من المقرر تنفيذها بالمشروع والتي تشمل إنشاء "ترماك" جديد يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100 ألف متر مربع، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد، والممر الحالي، وإنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة، إلى جانب منطقة خدمات ومحال تجارية لخدمة المسافرين، ومحطة صرف صحي ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.

كما اطلع منار على الأنظمة الفنية والتكنولوجية التى تعد هي الأحدث في مجال المطارات على مستوى العالم والتى من المنتظر أن يتم تركيبها خلال المرحلة المقبلة.

وفى نهاية الجولة، تقدم الوزير بتهنئة جميع العاملين بمناسبة عيد الأضحى وأشاد الوزير بالجهود المبذولة والتنسيق الفعال مع كافة الجهات العاملة بالمطار وأثنى الوزير على الأداء المتميز وكذا التزام العاملين الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما حث الوزير العاملين على بذل مزيد من الجهد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر مطالباً من الجميع التحلى بروح العزيمة والمثابرة من أجل تخطى هذه المرحلة التى أثرت خلال الفترة الماضية بشكل كبير على صناعة النقل الجوى على المستويين المحلى والعالمى .