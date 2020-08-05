"الصحة العالمية" تعلن إرسال إمدادات طبية إلى لبنان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها ستنقل إمدادات طبية إلى لبنان لتغطية الاحتياجات في أعقاب انفجار ميناء بيروت.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جاسارفيتش، إن الإمدادات الطبية ستنقل جوا من دبي بالإمارات العربية المتحدة، مؤكدا استعداد المنطمة لتقديم المزيد من الدعم العاجل.

وأوضحت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن عملية النقل الجوي تأتي بناء على طلب من وزير الصحة اللبناني حمد حسن، وأنه من المتوقع أن تصل الإمدادات إلى لبنان في وقت لاحق من اليوم.

من جانبها، قدمت الإمارات، مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من انفجار ميناء بيروت في لبنان، تتضمن أدوية ومعدات الطبية، ومكملات غذائية للأطفال، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى وذلك بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكملت استعداداتها لتوفير المساعدات وإرسالها على وجه السرعة إلى بيروت عبر طائرة مساعدات تغادر في وقت لاحق، وتحمل الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية للمتأثرين.

وقالت الهيئة، إنه سيتم التركيز في هذه المرحلة على المستلزمات الطبية لتعزيز قدرة المؤسسات الصحية اللبنانية على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومساعدتها على القيام بدورها تجاههم في هذه الظروف، وفي ظل العدد الكبير من الضحايا والجرحى، لافتة إلى أن حجم الكارثة ألقى بثقله على الخدمات الطبية في لبنان، لذلك لا بد من دعمها ومساندتها وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.

وأوضحت الهئية الإماراتية، أنها تعمل بالتنسيق مع مكتب المساعدات الإنسانية بسفارة الإمارات في بيروت، لتحديد الأولويات في المرحلة الراهنة من المساعدات، والاحتياجات الفعلية للساحة اللبنانية خاصة في المجال الصحي، مؤكدة أنها ستظل تتابع تطورات الأوضاع الإنسانية هناك، وستعمل على تخفيف وطأتها على الأشقاء في لبنان.