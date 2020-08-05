عاجل.. جسر جوي من القاهرة إلى بيروت يحمل احتياجات لبنان

أعلن السفير ياسر علوي سفير مصر في لبنان، أن مصر، وفور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار ميناء بيروت، أمس الثلاثاء، قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة إلى بيروت، ينقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لسفارة جمهورية مصر العربية في لبنان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقررت مصر، إيفاد عددا من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي لتنضم إلى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.

وأوضح علوي، أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود وإسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الأشقاء اللبنانيين فى مصابهم، وتنفيذاً لقرار القيادة المصرية بالوقوف إلى جوار الشعب اللبناني الشقيق الى أن يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أعلن مساء اليوم، ارتفاع ضحايا الانفجار إلى 135 قتيلا و80 مفقودا حتى الساعة جراء انفجار مميناء لبنان، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان الجيش اللبناني، دعا في وقت سابق، المواطنين لإخلاء منطقة انفجار ميناء بيروت أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة، كما كلف المجلس، الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن.