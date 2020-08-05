عاجل.. حريق ضخم في سوق شعبي بإمارة عجمان الإماراتية

اندلع حريق ضخم، اليوم، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان الكثيف من موقع الحريق.

ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.