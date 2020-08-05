حبس عصابة بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة في المرج لسرقة المارة

قررت النيابة العامة حبس عصابة مكونة من 5 أفراد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة والاستيلاء على متعلقات المارة في المرج خلال تفتيشهم.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من عامل قال فيه إنه فوجئ أثناء وجوده أعلى الطريق الدائرى بمجموعة من الأشخاص وادعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل سيارة "ميكروباص" وقاموا بتفتيشه، وعقب نزوله من السيارة اكتشف قيامهم بالاستيلاء منه على 2000 جنيه.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبيها (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم مبلغ مالي من متحصلات الواقعة - طبنجة صوت - مجموعة من الورق في حجم العملات الورقية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقات متعلقات المواطنين من خلال انتحال صفة رجال الشرطة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه.