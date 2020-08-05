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عاجل.. سيارة طائشة تصعد الرصيف وتدهس طابور أمام ماكينة ATM بدمنهور

كتب:

أحمد حفنى
06:50 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
سيارة طائشة تدهس مواطنين بدمنهور

سيارة طائشة تدهس مواطنين بدمنهور

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة طائشة بهم، أثناء وقوفهم أمام ماكينة الصراف الآلى بحي صلاح الدين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكان مستخدمو ماكينة الصراف الآلي بحي صلاح الدين بدمنهور، قد فوجئوا بسيارة مسرعة تصعد الرصيف وتدهس المشاة عليه، وكما اصطدمت بالماكينة وأتلفتها وأحدثت بعد التلفيات بالرصيف وواجهة هايبر شهير.

وجرى إبلاغ الجهات الأمنية التى حضرت على الفور، وتحفظت على السيارة وسائقها، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

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