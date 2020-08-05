رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع سوق الجملة الجديد للخضر والفاكهة

خلال زيارته لمدينة برج العرب الجديدة، اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أعمال مشروع إنشاء سوق الجملة للخضر والفاكهة بالمدينة.

وخلال جولته في أرجاء المشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من المسؤولين حول الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية، مشيرين إلى أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في نقل سوق الجملة (الخضر والفاكهة) بمنطقة الحضرة، والذي أقيم على مساحة تصل إلى 13 فداناً، إلى الموقع الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، الجاري إنشاؤه على مساحة 24 فداناً كمرحلة عاجلة، إلى جانب منطقة لوجستية على مساحة 74 فداناً كمرحلة ثانية؛ وذلك سعياً لتجنب تعطيل الاستفادة من مشروع محور المحمودية.

وأوضح مسؤولو المشروع أن تنفيذ أعمال المشروع بلغت نسبتها 85%، وتتضمن إنشاء 10 هناجر لسوق الجملة بإجمالي 200 محل تجاري، تبلغ مساحة المحل الواحد 100 متر مربع، إلى جانب رصيف 65 مترا مربعا لكل محل، وكذا إنشاء 13 هنجراً لسوق التجزئة بإجمالي 208 محال تجارية، تبلغ مساحة المحل الواحد 26 مترا مربعا، إلى جانب منطقة عرض 10 أمتار مربعة للمحل، بالإضافة إلى هنجر كمنافذ بيع، وآخر للتعبئة والتغليف، وهنجرين كثلاجات بسعة 2000 طن، مزودة براكات تحميل، و2 كمصدر طاقة، إلى جانب بوابات مزودة بميزان بسكول على كل بوابة.

وأضافوا: تتضمن أعمال مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة برج العرب الجديدة كذلك عدداً من المباني الإدارية والخدمية، كما تتضمن نقطة شرطة، ومبنى إدارة المشروع، وبنك، ونقطة حماية مدنية، ومقرا للبريد، ومكانا مخصصا كمناطق انتظار للسيارات، ومسجدا، ومطعما وكافتيريا، إلى جانب 2 محول بقدرة 0.5 ميجاوات، وشبكة إطفاء حريق.