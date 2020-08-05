مالي تعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي عدم تسجيل أية إصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية عن بيان لوزارة الصحة، اليوم، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات بعد إجراء 116 فحصًا في مشهد غير مسبوق منذ وصول الوباء إلى البلاد في مارس الماضي.

وأشارت الصحة المالية، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات يبقى 2543 إصابة منذ مارس الماضي شفي منهم 1946مصابا، توفي منهم 124 شخصا، فيما يتابع 437 مصابا علاجهم في المشافي.