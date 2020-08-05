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"انتخابات كفر الشيخ": مليونان و350 ألفا يحق لهم التصويت في "الشيوخ"  

كتب:

سمر عبد الرحمن
11:55 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

قال المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، إن هناك لجنة عامة واحدة فقط، و585 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى أنه تم تحديد عضو هيئة قضائية " قاض أو وكيل نيابة " لكل لجنة، إضافة لعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد آخر من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ مليونين و350 ألف مواطن، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.

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