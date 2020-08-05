توجيه الاتهام بمحاولة القتل لعنصرين من الاستخبارات الفرنسية

قال مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية "باريس"، اليوم، إنه وجّه اتهاماً أولياً بمحاولة القتل لعنصرين من جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي.

وأوضح المكتب الفرنسي، أن عنصري الاستخبارات الفرنسيين يُشتبه في أنهما خططا لقتل امرأة تبلغ من العمر 54 عاماً الشهر الماضي في ضاحية بباريس، وفقا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن عنصري الاستخبارات التابعين للمديرية العامة للأمن الخارجي بفرنسا يُعتقد أنهما حاولا قتل شخص، ولكن ليس من ضمن مهامهم الوظيفية.

وضُبط عنصرا الاستخبارات الفرنسيين، عن طريق الشرطة وذلك داخل سيارة مسروقة تحمل لوحة أرقام مزيفة، ضبطوا بداخلها آلات حادة ومسدس به 12 رصاصة.