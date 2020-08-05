مصر تتولى رئاسة المجموعة الإفريقية في نيويورك خلال الشهر الجاري

يتولى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك خلال الشهر الجاري، بما يُعد إضافة جديدة لرصيد الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على مصالح القارة الإفريقية على المستوي الدولي، يأتى ذلك في إطار جهود الدبلوماسية المصرية على ساحة القارة الأفريقية.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم، أن السفير إدريس أوضح أنه يشرف بثقة نظرائه السفراء الأفارقة وتوليه رئاسة المجموعة، وأنه يعتزم خلال رئاسته للمجموعة البناء على التحركات المصرية الناجحة لتحقيق السلم والأمن والرخاء في أفريقيا خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي العام الماضي، خاصة وأن المجتمع الدولي وأفريقيا يواجهان تحديات غير مسبوقة على خلفية انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"وتبعاتها الجسيمة على القارة الأفريقية.

وأضاف مندوب مصر الدائم، أن هذه التحديات تستدعي حشد الجهد الدولي وإعمال روح التضامن وتجاوز الخلافات لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من تطلعات مشروعة خاصة في أفريقيا.

وتتجاوز مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك الدور التقليدي لمجموعات السفراء، حيث أن المجموعة الأفريقية لدي الأمم المتحدة هي أكبر مجموعة جغرافية تفاوضية، مما يجعل من المجموعة صوت أفريقيا الموحد الذي ينقل تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية ويحفظ مصالحها على الساحة الدولية.