"أحمد" يستخدم تصميماته الفنية للترويج للآثار المصرية بعد أزمة كورونا

استغل موهبته في الترويج للسياحة المصرية، كانت دراسته لمادة تاريخ الفن الإسلامي بكلية الفنون التطبيقية سببا رئيسيا لمبادرته في الترويج للآثار الفرعونية بطريقة جذابة يعمل من خلالها على جذب أنظار العالم لعظمة التراث والحضارة المصرية.

الشاب أحمد علي، البالغ من العمر 25 عاما، طرأت في ذهنه فكرة الترويج للأماكن السياحية المصرية، التي يجهل الكثير من الأجانب المعلومات عنها، ففكر في عمل تصميمات لهذه المواقع الأثرية بصورة جذابة تبرز تفاصيلها ومدى عظمتها، ويروج لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لحديثه لـ"الوطن".

"كنت بصمم بغرض الهواية".. في البداية كان يهوي أحمد تصميم المواقع الأثرية في صورة أفضل لها، لكن بعد أزمة فيروس كورونا، وركود السياحة فكر في جذب السياح مرة آخرى إليها بالتوسع في تلك التصميمات.

مواقع أثرية عديدة صممها "أحمد"، بغرض الترويج السياحي للأثار المصرية "عملت تصاميم لمعابد فرعونية وقلعة محمد علي والمقابر الإسلامية ومسجد أحمد بن طولون وقلعة قايتباي والأرابيسك القديم".

تمر مرحلة التصميم بعدة مراحل، تبدأ باختيار المكان المتوقع أن ينال إعجاب الأجانب ويجذبهم لزيارته، تليها محاولة التقاط صورة واضحة لأبرز معالمها، والعمل على تنفيذ الموقع عبر برامج الـ"ثري دي" المختلفة والتي يتم فيها العمل على ما يقرب من 4 برامج مختلفة لتخرج بهذا الشكل النهائي، بحسب أحمد.

7 أيام هي المدة التي يحتاجها الشاب العشريني لينفذ مجموعة صور لموقع سياحي ما، ثم تبدأ المرحلة الأخيرة وهي نشر هذه الصور على صفحته الشخصية، والمجموعات التي تضم عدد كبير من الأجانب؛ ليحفزهم على زيارة مصر.

تصميمات "أحمد"، للمواقع الأثرية المصرية نالت إعجاب الكثير من رواد المواقع التواصل الاجتماعي، وعلق بعضهم أنه ربما يفكر في زيارة هو وأصدقاؤه خلال الفترة المقبلة.