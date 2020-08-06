تعرف على أماكن تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بالقاهرة

أعلن محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أماكن تظلمات الشهادة الثانوية العامة 2020، لطلاب القاهرة، وهي 3 مقرات للتظلمات، موزع عليها كل الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت فتح باب التظلم من نتائج امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية، لمدة 15 يوما اعتبارًا من غد الخميس، حتى 20 أغسطس، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.

وأشار الى أنه بإمكان الطلاب سداد مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم تظلم بشأنها، بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري، وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة، بالمقار التي حددتها اللجنة، مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد، بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.