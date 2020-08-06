ماجي أبو غصن تطالب بمحاكمة دوليه لمعرفة سبب حادث انفجار لبنان

طالبت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن بمحاكمة دولية بعد حادث الانفجار الأليم الذي حدث في لبنان وراح ضحيته العشرات.

وكتبت ماجي عبر توتير "أنا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لنكن كذابين ومخادعين....برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين. برقبتكن وطلبدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع. الله لا يسامحكن".

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.وطلب الرئيس اللبناني، تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.