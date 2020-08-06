شروط وضوابط النجاح في اختبارات القدرات لخريجي الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد بدء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، لتبدأ يوم السبت الموافق 8 أغسطس، وتستمر حتى 20 أغسطس الجاري.

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، يبحث الكثير من الطلاب عن اختبارات، لذلك تستعرض "الوطن" الشروط والضوابط الخاصة باختبارات قدرات الكليات المختلفة وفق ما أعلنته الوزارة على موقع التنسيق العام الماضي، كنموذج استرشادي، كالتالي:

كلية التربية الرياضية

توحيد اختبارات كليات التربية الرياضية لجميع كليات التربية الرياضية بجميع الجامعات الحكومية المصرية بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون كالآتي:

1- اختبار طبى وقوام.

2- اختبار شخصى.

3- اختبار المهارة والرياضة.

4- اختبار ذكاء ومعلومات عامة في التخصص الإلكتروني.

شروط النجاح في الاختبارات

- حصول الطالب في النهاية علي 70% من إجمالى توزيع درجات جميع الاحتبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله علي لائق.

كلية الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية

توحيد اختبارات كليات "الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية التربية النوعية، التربية شعبة تربية فنية" بجميع الجامعات الحكومية المصرية بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون كالاتى:

1- اختبار تصميم.

2- احتبار رسم.

3- اختبار ذكاء ومعلومات عامة في التخصص الإلكتروني.

علي أن يؤدي الطالب الامتحان لكل كلية علي حدى إذا رغب في القبول في أكثر من كلية.

شروط النجاح في الاختبارات

- حصول الطالب في النهاية على 70% من إجمالي توزيع درجات جميع الاحتبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

كلية التربية الموسيقية والنوعية والتربية شعبة موسيقية

توحيد اختبارات كليات "التربية الموسقية، التربية النوعية، التربية شعبة تربية موسيقية لجميع كليات التربية الموسقية نوعية موسقية بجميع الجامعات الحكومية المصرية بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون كالآتي:

1- اختبار رسم سماع.

2- اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى التخصص الإلكتروني.

شروط النجاح في الاختبارات

- حصول الطالب في النهاية على 70% من إجمالى توزيع درجات جميع الاحتبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله علي لائق.

- يؤدي الطالب الامتحان لكل كلية علي حده إذا رغب في القبول في أكثر من كلية.

كليات الفنون الجميلة "عمارة"

توحيد اختبارات كليات الفنون الجميلة "عمارة" بجميع الجامعات الحكومية المصرية بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون كالآتي:

1- رسم معمارى.

2 - تاريخ العمارة والتشكيل والابتكار.

3- اختبارذكاء ومعلومات عامة فى التخصص الإلكتروني.

شروط النجاح فى الاختبارات

- حصول الطالب فى النهاية على 70% من إجمالى توزيع درجات جميع الاحتبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله علي لائق.

- يؤدي الطالب الامتحان لكل كلية على حدى إذا رغب في القبول في أكثر من كلية.

كليات الإعلام

توحيد اختبارات القبول بكليات الإعلام بالجامعات الحكومية على أن تكون كالآتي:

1- معلومات عامة محلية وإقليمية ودولية.

2- معلومات ومهارات إعلامية.

3- معلومات لغوية "انجليزي-عربي".

شروط النجاح فى الاختبارات

- حصول الطالب علي نسبه70% في إجمالى توزيع درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب، وحصوله على لائق.

- يؤدي الطالب الامتحان لكل كلية على حدى إذا رغب في القبول في أكثر من كلية.

كلية التربية النوعية شعبة المسرح التربوي

اختبارات القبول بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر ومنية النصر" شعبة مسرح تربوي بالجامعات الحكوميه على أن تكون كالآتي:

1-الثقافة العامة.

2- الثقافة المسرحية.

شروط النجاح فى الاختبارات

حصول الطالب على نسبة 60% في إجمالى توزيع درجات جميع الاحتبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.