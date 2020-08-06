"صوتك أجمل".. مطرب "ضارب عليوي" يلقى إشادات بعد حذف الراقصة

لاقى المطرب مصطفى شوقي، إشادات من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلبية رغبتهم وحذف الراقصة من كليب "ضارب عليوي".

كان شوقي طرح نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" بدون الراقصة ليندا بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته، وذلك للمرة الثانية بعد أغنية "ملطشة القلوب".

معلق قال "أحييك على تقبل نقد الجمهور وتغيير الكليب ولكن لا زال صوتك أجمل من الأغنية"، وآخر أعرب عن ارتياحه قائلا "أيوة كدا أحسن كتير انت مش محتاج غير صوتك الحلو دة بس برافو عليك وانك تحترم جمهورك ده دليل انك فنان محترم".

بينما حذره معلق من ظهور راقصات مرة أخرى قائلا "ياريت بلاش راقصات متنزلش للمستوي ده انت صوتك جميل بجد".

وأشار أحدهم إلى أن هناك فارق في الأغنية بعد حذف الراقصة "فرق كبيرالأغنية حلوة وماكنتش عارفة اشوفها من الكليب ذكاء كبير من الفنان استدراك العيوب او الأخطاء.. شكرا لاحترامك لجمهورك".

ضارب عليوي" هي ثالث الأغاني التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي، إذ قدم "أبويا وصاني" كإهداء للجيش المصري، ولاقت أغنيته "ملطشة القلوب" نجاحا كبيرا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال والملحن بلال سرور صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".