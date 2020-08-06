إليسا تطلب من البنك الدولي مساعدة مباشرة للمعنيين لإعمار لبنان

نشرت الفنانة إليسا رسالة جديدة لضحايا حادث التفجير بلبنان، الذي حدث أمس، نتج عنه عدد كبير من الوفيات والإصابات.

وكتبت "اليسا" عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "أعلن البنك الدولي استعداده لمساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعدما صارت منكوبة".

وأضافت، "أتمنى إن ما يتم إرسال ولا ليرة للسلطة، والمساعدة تكون مباشرة للمعنيين، لأنه متل ما سرقونا وسرقوا أحلامنا رح يرجعو يسرقونا ويتركوا بيروت مدمرة ".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.