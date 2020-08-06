مرشحو "الشيوخ" يكثفون تحركاتهم قبل ساعات من الصمت الانتخابي بالدقهلية

كثف مرشحو مجلس الشيوخ في الدقهلية، من تحركاتهم ودعايتهم الانتخابية قبل موعد الصمت الانتخابي، في محاولة للوصول إلي أكبر قدر من القاعدة الانتخابية العريضة والتي تتسع للمحافظة بأكملها.

وانتشرت كافة وسائل الدعاية من "البنارات" المعلقة والدعاية الورقية، خاصة بمداخل المدن وأمام الأندية بمنطقة المشاية بالمنصورة، وأيضًا البوابات على مداخل القرى، ولجأ بعض المرشحين إلي الدعاية الإلكترونية الممولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستهداف أكبر عدد من الناخبين تشمل السيرة الذاتية للمرشحين.

وبث بعض المرشحين فيديوهات دعم لهم من بعض الشخصيات العامة الداعمة لترشيحهم، فيما عرض البعض جانبًا من سيرهم الذاتية، وتاريخهم السياسي، وأتبعوا ذلك بأرقامهم بالكشف ورموزهم الانتخابية.

وظهرت تكتلات لأبناء المراكز المختلفة، حيث أعلن 3 مرشحين مستقلين في الجمالية تحالفهم، وإعطاء المجال لأبناء المركز لاختيار أي 3 مرشحين آخرين ليكتمل الصوت الواحد إلى 6 مرشحين حتي لا تُبطل الأصوات، كما ظهر تكتل آخر لمرشحين مركز شربين وعددهم 4.

وتحركت الأحزاب لدعم مرشحيهم، فدعا حزب مستقبل وطن المواطنين لانتخاب مرشحيه الستة على المقعد فردي، وكذلك الأمر لحزب حماة وطن ومرشحيه الثلاثة، ومرشحي الوفد، ومرشحي حزب المؤتمر.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر أعضاء مجلس النواب هذه الانتخابات استعدادًا للانتخابات البرلمانية، فكثفوا من ظهورهم في المؤتمرات الانتخابية وإلقاء الخطب الرنانة، ودعوة الناخبين للمشاركة بقوة، وظهر عدد كبير من النواب في مؤتمر حزب مستقبل وطن، فيما دعا النائب إلهامي عجينة لانتخاب مرشحي بلقاس وشربين، وتحرك اللواء أسامة أبو المجد مع مرشحين حزب حماة وطن.