أهالي عزبة "صبح" بالدقهلية يشكون غرق منازلهم.. وشركة المياه: تسرب خفي

شكى أهالي عزبة "صبح" بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، من تدفق مياه من أسفل منازلهم لا يعلمون مصدرها، ورغم إبلاغهم المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي عما يحدث، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة.

وظهرت آثار رشح المياه علي أساسات المباني، كما ظهرت تجمعات للمياه في الحفر التي حفرها الأهالي لمعرفة سبب ظهورها.

وقال السيد البطراوي، أحد سكان المنطقة، إننا لا نعرف مصدر المياه لكنها تخرج بغزارة، وتهدد البيوت القديمة بالانهيار، وهي مياه نظيفة وليست صرف صحي، وتأثرت بها البيوت في شارعي سليمان عبد الوهاب، وأبو سيد أحمد.

وأضاف البطراوي لـ"الوطن" أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسؤولين، الذين قاموا بمعاينة المنازل، ثم عادوا إلى مكاتبهم دون أن يفعلوا شيئًا.

وناشد "البطراوي" المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المسؤولين في رئاسة مركز ومدينة بلقاس بالتحرك الفوري لإنقاذهم قبل أن تتهدم بيوتهم عليهم.

من جانبه، قال المهندس محمد يونس، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببلقاس، إن ما تشهده المنازل هو تسرب خفي لا يٌعرف مصدره، وحاليًا يعمل الفنيون والمهندسون علي الوصول إلى مصدر المياه.

وأضاف يونس لـ"الوطن" تتم معاينة البيوت التي ظهرت تحتها المياه، ويمكن أن يكون كسر في أحد المواسير، ونحاول إصلاحها في أسرع وقت.