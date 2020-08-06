دومينيك حوراني بعد تحطم منزلها: أنا وبنتي انكتبلنا عمر جديد

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، صورا من منزلها بعدما تحطم لما حدث في لبنان، من انفجار نتج عنه عدد كبير من الوفيات والإصابات.

وعلقت دومينيك: "معقول طلع فينا قنبلة نووية؟، بعدني تحت تأثير الصدمة كيف طلعنا من هون عايشين أنا وبنتي، انكتبلنا عمر جديد، تعزية خاصة لكل اللبنانيين، وكل من فقد غالي في هذه المأساة".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.