تأجيل محاكمة جنينة في "التصريحات المسيئة" لـ27 أغسطس

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في قضية التصريحات المسيئة للدولة، لجلسة 27 أغسطس.

صدر القرار برئاسة كمال مسعود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري وأمير الوكيل، وأمانة سر خالد رفعت.

وكانت المحكمة قضت في العام الماضي بتأييد حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 5 سنوات في اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقدم دفاع المتهم طلبا بنقض الحكم، وجرى إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.