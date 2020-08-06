عاجل.. العملات العربية تتراجع قرشا متأثرة بالدولار

تراجع الريال السعودي والدرهم الإماراتي في البنوك بقيمة قرش لكل منهما متأثرة بتراجع الدولار مقابل الجنيه بعد أكثر من 60 يوما من الاستقرار، في عدد من البنوك ليباع الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري بـ 4.26 مقابل 4.27 جنيه أمس، فيما بيع الدرهم الإماراتي بنفس البنك بـ 4.35 مقابل 4.36 جنيه.

وسجلت بنوك "عودة، المشرق، hcbc، قطر الوطني" الأعلى سعرا لشراء الريال السعودي بـ 4.25 جنيه.

وسجل الدرهم الإماراتي أعلى سعرللشراء في بنوك "عودة، المشرق، hsbc، قطر الوطني" بـ 4.34 جنيه.