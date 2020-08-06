عاجل.. العملات العربية تتراجع قرشا متأثرة بالدولار
كتب:
جهاد الطويل
03:37 م | الخميس 06 أغسطس 2020
تراجع الريال السعودي والدرهم الإماراتي في البنوك بقيمة قرش لكل منهما متأثرة بتراجع الدولار مقابل الجنيه بعد أكثر من 60 يوما من الاستقرار، في عدد من البنوك ليباع الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري بـ 4.26 مقابل 4.27 جنيه أمس، فيما بيع الدرهم الإماراتي بنفس البنك بـ 4.35 مقابل 4.36 جنيه.
وسجلت بنوك "عودة، المشرق، hcbc، قطر الوطني" الأعلى سعرا لشراء الريال السعودي بـ 4.25 جنيه.
وسجل الدرهم الإماراتي أعلى سعرللشراء في بنوك "عودة، المشرق، hsbc، قطر الوطني" بـ 4.34 جنيه.