"الباتروس" تكشف تفاصيل أضخم مشروع مسرحي استعراضي

أصدرت شركة "الباتروس" للإنتاج الفني، بالشراكة مع "آي إس كومينيكيشن للإنتاج الإعلامي"، بيانًا صحفيًا عن أضخم مشروع فني مسرحي استعراضي.

وجاء في البيان: "يسر شركة الباتروس للإنتاج الفني بالشراكة مع شركة آي إس كومينيكيشن للإعلان، أن تعلن الانتهاء من التحضيرات النهائية لأكبر وأضخم مشروع فني مسرحي استعراضي والأول من نوعه في الشرق الأوسط ميوزيكال شو، وذلك بعد دراسة دقيقة ومفصلة لهذا الحدث الفريد من نوعه".

وتابع البيان: "يتضمن هذا المشروع الضخم، إنتاج 26 عرضًا مسرحيًا استعراضيًا أسبوعيًا، بطولة فرقة مسرحية خاصة بهذه العروض، التي تتكون من أهم وأبرز نجوم المسرح في مصر والوطن العربي بالاشتراك مع مجموعة شابة من الوجوه الجديدة الواعدة، ويشترك في كل عرض مسرحي جديد ميجا ستار".

وأكد رجل الأعمال كامل أبوعلي، أنّه تحمس لهذه الفكرة منذ بدايتها حتى ظهورها على أرض الواقع، إيمانًا منه بإعادة إحياء المسرح القديم ولكن بتقنيات حديثة وفكر مختلف يناسب عام 2020 وأيضًا بإعادة فكرة تكوين فرقة مسرحية محترفة خاصة بهذه العروض واكتشاف مواهب شابة تضيف للوسط الفني" .

وأوضح أنّه سيتم الإعلان عن المشروع الضخم من خلال مؤتمر صحفي كبير في نهاية أغسطس الحالي، لعرض وتوضيح خطوات المشروع والرد على جميع التساؤلات.

وأعرب رجل الأعمال كامل أبوعلي، عن سعادته بتبني المشروع الضخم الذي يعيد للمسرح مجده وأهميته من جديد، حبًا منه للفن وإيمانًا منه بالرسالة السامية التي يقدمها للمجتمع.