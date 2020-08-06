محمد شريف يطلب الرحيل عن الأهلي

بدأ محمد شريف لاعب الأهلي، والمعار لفريق إنبي، البحث عن عرض جديد في السعودية أو الإمارات أو أحد الدوريات الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ضياع عرض الاتفاق السعودي الذي تلقاه خلال الفترة الأخيرة، بسبب أزمة النادي السعودي مع الأهلي، بسبب المغربي وليد أزارو.

وكلف اللاعب، بعض وكلاء اللاعبين، بالبحث عن عرض خارج مصر سواء في الخليج أو أوروبا، للرحيل عن بسبب صعوبة عودته للأهلي بالموسم المقبل في ظل وجود محمود عبد المنعم كهربا، والوافد الجديد طاهر محمد طاهر، بجانب اقتراب النادي من شراء عقد رمضان صبحي، وهو ما يهدد مشاركته في المباريات خلال الموسم المقبل، وسيعود لدكة البدلاء مرة أخرى وهو ما يرفضه اللاعب خاصة بعد تألقه في الموسم الحالي مع الفريق البترولي

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