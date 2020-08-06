شكري: اتفاق اليونان يهدف لتعظيم استفادتنا من ثروات المنطقة الاقتصادية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب اليوناني جاء بعد جولات من التفاوض بين البلدين ووجود تنسيق متكامل بالملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل، حيث يتيح هذا الاتفاق لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين.

وأضاف "شكري" خلال كلمته في مؤتمر صحفي له ونظيره اليوناني، أن الاتفاق يأتي في إطار الحفاظ على احتياطات النفط والغاز وهي التجارة الواعدة، كما يفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي لمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار حفظ مياه شرق المتوسط، ومجابهة كل التهديدات والمخاطر الناجمة عن السياسات غير المسؤولة الداعمة للتطرف والإرهاب، بخلاف الخروج عن القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية.

واختتم: "مرة أخرى أرحب بالوزير الصديق والوفد المرافق له بالقاهرة".