ضوابط الحصول على مساعدة المصروفات الجامعية من بنك ناصر الاجتماعي

أتاح بنك ناصر الاجتماعي خدمة المساهمة في سداد المصروفات الجامعية، كإحدى المساعدات والإعانات النقدية التي يقدمها البنك، في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية.

ووفقا لدور بنك ناصر الاجتماعي لمساعدة المواطنين، يقدم البنك مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في المجتمع، سواء مساعدات عينية ونقدية، تصرف دفعة واحدة أو علي دفعات.

وتستعرض الوطن خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة للحصول على مساعدة للمساهمة في سداد المصروفات الجامعية من بنك ناصر، وفقا لما حدده البنك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستحقة لمساعدة المصروفات الجامعية من بنك ناصر

تقدم خدمة سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لأبناء الأسر غير القادرين ماديا، والناجحين بانتظام فيافي والجامعات الحكومية، شرط ألا يزيد سن الخريج عن 26 عاما، إضافة إلى من لا يستطيعون الحصول على شهاده التخرج إلا بعد سداد هذه المصروفات.

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدة المصروفات الجامعية من بنك ناصر

ـ بيان معتمد من شؤون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضحا به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها.

ـ بيان النجاح عن الأعوام السابقة.

ـ بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أنشئ بنك ناصر الاجتماعي كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2 مليون جنيه كأول كيان اقتصادي اجتماعي في مصر والشرق الأوسط وبتطور لرأس المال حتى وصل إلى 2.5 مليار جنيه، وقد بدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة في 25 يوليو 1972 ثم واصل البنك انتشاره حتى وصل عدد فروعه إلى 94 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتطلع البنك لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع.