مصرع مخبر أثناء محاولة هروب متهم منه بالدقهلية

لقي مخبر سري بمركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، مصرعه، أثناء ترحيله لمتهم من نقطة شرطة أتميدة إلى مركز الشرطة ميت غمر، عندما حاول المتهم الهرب عن طريق التعلق بسيارة أخرى خلال سيرها ويده مقيدة بالمخبر.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا مأمور مركز شرطة ميت غمر بمصرع مخبر على الطريق الواصل بين قرية أتميدة ومدينة ميت غمر.

وانتقل ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، وتبين مصرع بحيري محمد بحيري، مخبر سري، من قوة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وذلك خلال قيامة بترحيل المتهم "محمد ع. أ"، من نقطة شرطة أتميدة.

وتبين تعليق المتهم نفسه بسيارة أجرة خلال سيرها وهو مقيد اليدين مع المخبر، ما تسبب في سقوط المخبر أرضًا وزحفه على الأرض ووفاته.

وتمكنت قوة من مباحث مركز ميت غمر من ضبط المتهم على الطريق الواصل بين قريتي أتميدة والبوها دائرة المركز، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتي انتقلت إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة.