"التضامن": تشغيل عيادات 2 كفاية بحي الأسمرات خلال الأيام المقبلة

أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- المشرف على مشروع 2 كفاية، الانتهاء من تجهيز عيادات 2 كفاية، داخل حي الأسمرات، مشيرا إلى أنه سيجري افتتاحهم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أنه جرى تنفيذ 267 ألف و8 زيارات طرق أبواب، منذ استئناف الزيارات فى أول يوليو 2020، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الزيارات منذ بدء المشروع العام الماضي، بلغت 3 مليون و679 ألف و957 زيارة.

وأكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه يجري تجهيز 4 عيادات لـ2 كفاية، بحي الأسمرات بالتعاون والتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة التضامن، لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالحي، في إطار استراتيجية الدولة، للحد من الزيادة السكانية.

وأضاف عبدالقوي لـ"الوطن"، أن العيادات جرى تشغيلها، واختيارها وتحديدها من وزارة الصحة، وفقا لاحتياجات القرى، خاصة في المناطق المحرومة من الخدمات، لتوفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات.