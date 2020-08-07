إحالة 35 مخالفة تموينية بالمخابز والمحلات في الدقهلية للنيابة العامة

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، اليوم، ضبط 35 مخالفة تموينية لعدد من المخابز والمحلات بنطاق المحافظة، وبعرض تقرير على المحافظ، قرر إحالة محاضر المخالفات إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

وقال وكيل وزارة التموين، إن الحملة التي جرى تنفيذها بناحية مركز المطرية، شملت على عدد 5 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومحضرين بيع سجاير أزيد من السعر الرسمي، وعدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضرين عدم حمل شهادة صحية، ومحضر غلق محل بدال تموين في أوقات العمل الرسمي، ومحضر عدم إعلان عن إسعار السلع التموينية.

وأضاف أن الحملة التي تم تنفيذها بناحية مركز أجا تشمل عدد 7 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وعدد محضرين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وعدد 4 محاضر بيع سجاير أزيد من السعر الرسمي ومحضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر عدم حمل شهادة صحية

وعن الحملة التي نفذتها المديرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للمرور علي المحلات التجارية لمعرفة مدي التزامهم بالأسعار المقررة وبالقرارات و القوانين التموينية شملت محضر لصاحب محل حدايد و بويات بناحية أول السكة الجديد من شارع بور سعيد أول المنصورة لمخالفته القانون الخاص بقمع الغش والتدليس

وأشار وكيل وزارة التموين انه تم التحفظ عل وتحريز عدد 476 علبة بويه ولاكيه منتهي الصلاحية ،وعدد 110 أله حاسبة، وعدد 672 بطاريات مختلفة الأحجام .

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش المختلفة والتي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات المخالفة مشيرا إلى قيام حملات تموينية