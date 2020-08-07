أسعار العملات اليوم الجمعة 7-8-2020 في مصر

تستعرض"الوطن" أسعار العملات أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المختلفة، وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 7 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.27 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 20.88 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 20.86 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.88 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجّل في البنك التجاري الدولي نحو 4.15 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.